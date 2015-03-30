У Росії відмовляються визнати міжнародний імунітет делегата ПАРЄ Савченко

Про це на своїй сторінці у Twitter написав один із адвокатів Савченко Ілля Новіков.

Він опублікував постанову Слідчого комітету РФ, у якій, зокрема, зазначається, що, "згідно з інформацією, наданою Міністерством закордонних справ Російської Федерації, імунітети, що надаються Савченко як члену ПАРЄ, передбачені ст. 40 Статуту Ради Європи, ст.ст. 13 , 14 Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 року, які розумно необхідні для виконання нею своїх обов'язків, носять функціональний характер".

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У постанові зазначається, що "функціональний імунітет від юрисдикції іноземних держав поширюється на діяння, вчинені посадовою особою під час виконання своїх офіційних повноважень".

"З матеріалів кримінальної справи випливає, що інкриміновані Савченко злочини, а також дії правоохоронних органів щодо її затримання і обрання запобіжного заходу мали місце до набуття нею статусу члена ПАРЄ і ніяк не пов'язані з роботою у Парламентській асамблеї Ради Європи", - сказано в документі.

МИД РФ отказался признать международный иммунитет делегата ПАСЕ Надежды Савченко. #FreeSavchenkopic.twitter.com/bpuaXt0VDi — Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 30, 2015

Таким чином, наголошується в документі, "підстав для застосування до Савченко положень ст. 15 Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (Париж, 2 вересня 1949) про наділення її імунітетом від арешту і судового переслідування немає".

У постанові також сказано: "У задоволенні клопотання адвоката Новікова на захист обвинуваченої Савченко про витребування у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відомостей про наявність у Савченка імунітету від судового переслідування і арешту, а також про зміну запобіжного заходу Савченко на непов'язаний з утриманням під вартою і такий, що дозволяє їй брати участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи, відмовити повністю".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 р. на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

Раніше УНІАН повідомляв, що ПАРЄ знову закликала Росію звільнити Савченко.