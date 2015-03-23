ПАРЄ знову закликала Росію звільнити Савченко

У заяві вкотре нагадано, що, відповідно до Генеральної угоди про привілеї й імунітету Ради Європи, Савченко повинна була отримати можливість узяти участь у засіданні комітету 23 березня, повідомляє Радіо Свобода.

У ПАРЄ також звернули увагу, що Надія Савченко, народний депутат України, 16 березня поновила тривале голодування після того, як її відмовилися звільнити відповідно до мінських домовленостей, що загрожує важкими наслідками її здоров’ю.

Асамблея вже багато раз виступала з заявами і приймала резолюції з вимогами до Росії негайно звільнити Савченка, народного депутата України, яка як член делегації України в ПАРЄ має міжнародний імунітет.

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Росія відмовляється брати це до уваги, а також не визнає, що мала звільнити Савченко також за мінськими домовленостями, які вона підписала.

Нагадаємо, Надія Савченко перебуває в слідчому ізоляторі в Росії з літа 2014 року. У грудні вона оголосила голодування в знак протесту проти затримання. 5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково призупинити голодування, якого дотримувалася більше 80 днів.