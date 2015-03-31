Парубій: в Раді буде зареєстровано законопроект про резервну армію

Про це перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі одного з телеканалів. "Ми реєструємо законопроект про резервну армію в Україні. Ми дуже довго розробляли цей законопроект. Ще в Самообороні Майдану", - сказав він, підкресливши, що зараз йде пошук формату, щоб більше згуртувати добровольчі батальйони.

Читайте такожВ Україні з'явиться ще один добровольчий танковий батальйон - БірюковЗокрема, він зазначив, що лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош веде "системну розмову про те, в якому форматі добровольчий батальйон "ДУК Правий сектор" може існувати у складі Збройних сил України.

Нагадаємо, 19 березня Верховна Рада прийняла проект закону №2377 президента Петра Порошенка про внесення змін в закон "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо служби у військовому резерві в особливий період).