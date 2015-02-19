17 добровольчих батальйонів створили власний штаб - Семенченко
Представники 17 добровольчих батальйонів створили Об'єднаний штаб для координації своїх дій.
Про це у Facebook повідомив комбат батальйона "Донбас", народний депутат Семен Семенченко.
«Ви (Петро Порошенко –ред.) кажете, що в годину війни треба об'єднатися і бути всім разом. Ми це зробили – добровольці створили об'єднаний штаб до якого увійшли представники 17 батальйонів. Для координації дій, допомоги один одному і в тому числі і Вам», - пише Семенченко.
Він вважає, що певне коло людей намагається втримати вплив на президента Петра Порошенка і дає йому неправдиві дані щодо кількості жертв та ефективності керівництва.
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«Є особливий рід фейків - спеціально для Президента. Виробництвом та розповсюдженням займається вузька група людей, яка намагається зберегти свій вплив на Президента, незважаючи на всі свої промахи, прорахунки та злочини», - пише Семенченко.
Нагадаємо, раніше про створення "паралельного Генштабу" з представників добровольчих батальйонів заявляв лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.