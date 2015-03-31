Президент Польщі вперше в історії виступить у парламенті України

Про це повідомляє РАР з посиланням на міністра канцелярії глави Польської держави Яроміра Соколовського.

Міністр зазначив, що 8 квітня президент Польщі планує провести зустріч з президентом України Петром Порошенком.

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"Наступного дня польський президент вперше в історії виступить із промовою перед українським парламентом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що в рамках дводенного візиту до України Коморовський відвідає Київ та місце поховання польських жертв сталінських репресій у Биківні.

У грудні минулого року під час свого візиту до Польщі перед депутатами польського парламенту виступав президент України Петро Порошенко.