Президент Польщі: Рада ЄС підготує ґрунт для нових санкцій проти Росії

Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що Рада ЄС залишить чинними санкції ЄС проти РФ, запроваджені через агресію Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

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"Я думаю, що є високі шанси на збереження санкцій", - зазначив він, коментуючи можливі рішення Ради ЄС, що відбудеться 19-20 березня.

Коморовський припустив, що на цьому засіданні не буде ухвалено рішення про введення нових санкцій, а буде лише "підготовлено ґрунт" для них.

Президент Польщі зазначив, що у питанні введення санкцій багато залежатиме від того, як розвиватимуться українсько-російські відносини.

"Якщо Росія відмовиться від тріумфу, такого як продемонстрований вчора «фестиваль радості» через здобуття Криму та інших частин Української держави, та прагнутиме встановлення миру, то, можливо, в іншій атмосфері ухвалюватимуться інші рішення. Але сьогодні, як на мене, рішення про збереження політики санкцій на нинішньому рівні є дуже правдоподібним", - сказав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинає роботу Рада ЄС, під час якої лідери країн-членів спільноти, серед іншого, мають обговорити ситуацію в Україні та запроваджені проти Росії санкцій.

За неофіційною інформацією, серед 28-ми держав ЄС немає єдності у питанні продовження економічних санкцій проти Росії, термін дії яких спливає влітку цього року.

Україна домагається від західних партнерів посилити санкції проти РФ, оскільки вона не виконує досягнуті у лютому Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.