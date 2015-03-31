У Харкові суд переніс розгляд справи проти Кернеса через неявку потерпілих

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя, заслухавши думку сторін-учасниць процесу щодо продовження засідання з огляду на відсутність потерпілих.

Адвокати Кернеса наголосили, що згідно з обвинувальним актом, який надійшов до Дзержинського райсуду, потерпілі зареєстровані у Харкові, однак за документами, що надійшли до Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, потерпілі зареєстровані у Києві.

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“Саме тому вони не отримали повістки”, - підкреслила адвокат.

Обвинувачені погодилися із перенесенням засідання.

“Суд ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні до 10.00 7 квітня і повторно викликати потерпілих”, - постановив суддя.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

Обвинувачення до суду передані також щодо охоронців Кернеса - В.Блинника і Є.Сміцького.

26 березня Генеральна прокуратура передала у суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.