Генпрокуратура передала до суду обвинувачення щодо Кернеса

18:02, 26 березня 2015
Політика
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Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Харківського міського голови Геннадія Кернеса та двох його охоронців за підозрою у вчиненні викрадення людини, катуванні та погрозі вбивством.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, 2 березня 2015 року Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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Окрім того, як зазначається, обвинувачення до суду передані також  стосовно охоронців Кернеса В.Блинника і Є.Сміцького.

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