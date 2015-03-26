Генпрокуратура передала до суду обвинувачення щодо Кернеса

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, 2 березня 2015 року Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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Окрім того, як зазначається, обвинувачення до суду передані також стосовно охоронців Кернеса В.Блинника і Є.Сміцького.