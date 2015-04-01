У ГПУ підтримують ініціативу щодо скасування застави для високопосадовців-корупціонерів

У Генеральній прокуратурі підтримують ініціативу президента України Петра Порошенка скасувати запобіжний захід у вигляді грошової застави для високопосадовців-корупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прямої телефонної лінії заявив заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

"Петро Олексійович мав на увазі, що не можна попереджати корупціонерів високого рівня, що вкравши мільйони доларів, вони відкупляться заставою, яка для них - копійки. Не можна встановлювати якусь верхню межу застави для мільйонера чи мільярдера, як і для бідного таксиста, що не коїв серйозний злочин", - сказав заступник генпрокурора.

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Разом з тим він вважає недоцільним переймати європейський досвід щодо запобіжного заходу для високопосадових хабарників: "немає в України часу сьогодні спиратися на незрозумілі європейські стандарти, яких насправді і не існує. Немає в України можливості керуватися ліберальною кримінальною політикою, коли країну роз'їдає корупція і триває війна".

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент, коментуючи ситуацію із затриманням голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, сказав: «На жаль, чинне законодавство передбачає заставу. Але в умовах вимагання хабаря, в умовах корупції в особливо великих розмірах ми маємо вилучити можливість звільнення під заставу корупціонера, який грабує державу».