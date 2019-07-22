Київські латифундії за бюджетні гроші. Як нардеп Микитась купив завод за гроші на ремонт Шулявського шляхопроводу

Київ дерибанять і розпродають по шматочках. Забудовують усе, що можна й не можна. Нещодавно, наприклад, із молотка пішов держзавод «Арсенал». Завод і більше гектара землі під ним купила нікому не відома фірма - «Філософія девелопмента».

Заплатили невідомі філософи аж 600 мільйонів гривень! Звідки у ТОВки зі статутним капіталом 10 тисяч гривень такі гроші? Розбираючись, «Гроші» розкрили приголомшливу оборудку із державними коштами. Оборудку, яка розпочалася на… сумнозвісному Шулявському шляхопроводі, на якому так полюбляє піаритись мер Кличко.

Сьогодні на об’єкті чи то працюють, чи то відпочивають кілька десятків будівельників. І це при тому, що за міст мерія вже заплатила 90% грошей, тобто майже всю суму. А роботам - кінця й краю не видно.

Побудувати Шулявський шляхопровід за 598 мільйонів гривень пообіцяла фірма з оточення скандального нардепа Максима Микитася – «Північно-український будівельний альянс». Взялися за 600, але одразу заявили, що ціна може зрости до півтора мільярда гривень.

«Дива не сталось, ми побачили, як почали просувати незрозумілі проекти, і, зрештою, обрали проект, який одразу був в повній мірі в перспективі невиконуваний», - заявляє екс-заступник Віталія Кличка Ілля Сагайдак.

«Коли на комісію приходили активісти, громада Києва вимагала, щоб побудували сучасну розв’язку, в світі такої немає - трьохрівнева, яка буде з усіма заїздами і з’їздами - тоді мер міста зі своїми заступниками лобіював іншу розв’язку», - розповідає чиновник.

Тобто обман був із самого початку. І так вважає не лише він. Наприклад, з ним погоджуються експерти Антимонопольного комітету, які наклали на «Укрбуд» штраф у 112 мільйонів гривень - за оборудки під час тендеру з будівництва мосту.

Отримали штраф і жаліються – грошей немає, банкроти. Будівництво мосту може зупинитися, а це - транспортний апокаліпсис для столиці на роки. Просять у Кличка більше грошей, щоб добудувати міст. Та «Гроші» з’ясовують, що кошти фірмам з орбіти Максима Микитася потрібні не на міст, а на скупку столичних земель.

Мова йде про завод, який в березні цього року державний «Укргазбанк» пустив з молотка на аукціоні. Тисячі квадратних метрів та більше гектара дорогоцінної столичної землі продали за 573 мільйони 710 тисяч гривень. Тепер на місці заводу побудують елітний бізнес-центр, вартість одного квадратного метра в якому стартує з трьох тисяч доларів.

І, що найцікавіше: виявляється, приміщення та земля, на якому вже скоро почнуть будувати елітний бізнес-центр, були куплені завдяки бюджетним, тобто нашим із вами грошам. Тим самим, що мерія витратила на Шулявській міст!

«Хоча мають спочатку виконати роботи підрядні, а потім вже отримувати якісь аванси, вони отримують повністю всю 100% передоплату через Кабмін. Оскільки Кличко донедавна був головою партії Петра Порошенка, очевидно, домовились», - вважає Ілля Сагайдак.

Компанія «Філософія девелопменту» для придбання будівлі державного заводу взяла кредит у тому ж таки державному «Укргазбанку». Для того, щоб отримати кредит у 600 мільйонів, однорічній фірмі із статутним капіталом в 10 тисяч гривень знадобилася застава. Заставою для кредиту став депозит ТОВ «Північно-українського будівельного альянсу». Тієї самої фірми, якій не вистачає грошей, щоб добудувати Шулявський міст, і яку оштрафували за порушення під час тендеру.

Будувати елітний бізнес-центр на землі «Філософії девелопменту» буде ще одна фірма з оточення Максима Микитася – «Укрбуд Девелопмент».

Всю цю інформацію підтверджує депутат Київради Прохор Антоненко. Він розповідає, що «Північно-український будівельний альянс», який лише в минулому році виграв тендерів на три мільярди гривень, переважно, із столичного бюджету, отримавши аванси, вирішив не будувати, а заробити на відсотках. «Ці кошти - 600 мільйонів - вони пішли не на будівництво мосту. Їх поклали на депозит в «Укргазбанк»… За кошти, які були передані для будівництва мосту, з них витрачена десята частина, були придбані будівлі заводу «Арсенал»», - розповідає він.

Поки кредитні гроші не будуть повернуті, депозит «Альянсу» ніхто зняти не дасть. І у Максима Микитася та його будівельників не лишається варіантів, окрім як попросити у Кличка ще грошей. І вже просять, розповідає Ілля Сагайдак: «Мені відомо, що видані вже майже всі кошти по сумі тендеру, я не бачив там краю. Мені здається, що скоро ми побачимо новий кошторис, який буде в рази більший ніж той, який зараз є».

Зупинити будівництво на Шулявці, на якій мер піариться з самого початку робіт, Кличко собі дозволити не може. Це буде серйозний удар по репутації та проблеми для столичних водіїв, тобто виборців Кличка.

Відтак гроші Микитасю дадуть. Міст добудують, але не за 600 мільйонів, а за 2 мільярди гривень. І в цю вартість буде вкладена ціна державного заводу у центрі столиці, який Максим Микитась купив, завдяки Віталію Кличку, за бюджетні гроші.

«Це мотивація для нього, що давайте нам ще кошти виділимо з бюджету на будівництво розв’язки, і вони хочуть збільшити зараз кошторис до 2 мільярдів гривень. Тобто ще залізти в кишеню до киян для того, щоб отримати ще 1,6 мільярда і покрити штрафи. А плюс ще більше нажитись на цій розв’язці», - говорить Прохор Антоненко.

«По факту, це все бутафорія. Для тих людей, які думають, що ніби щось в місті робиться. В нашому місті якби не вкрали всі ці кошти, можна було б збудувати вже три мости через Дніпро», - додає Ілля Сагайдак.

У «Філософії девелопменту» коментувати походження грошей та зв’язки з «Північно-українським будівельним альянсом» відмовились. А Максим Микитась, почувши, що його турбують журналісти, взагалі кинув слухавку.

Проблем у нього і без нових викриттів вдосталь: Микитась програє на мажоритарному окрузі, тож може втратити недоторканність, і телефонувати йому будуть правоохоронці. Та коли він заговорить, сподіваємось, відверто і чесно розкаже багато цікавого про своїх компаньйонів зі столичної влади, яка настільки щедро фінансувала його бізнеси під виглядом розбудови міста.

Олександр Крижановський, Тетяна Стежар