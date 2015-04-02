ОБСЄ: Донецький аеропорт став символом розділення країни

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Хуг вважає, що продовження воєнних дій та обстрілів навколо Донецького аеропорту є свідченням розділення країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час брифінгу у Донецьку.

Зокрема, Хуг наголосив, що встановлення режиму припинення вогню на сході України є дуже непростим завданням доти, доки сторони продовжуватимуть застосовувати зброю і не відведуть важке озброєння від лінії розмежування.

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Заступник голови місії зауважив, що сьогодні спостерігачі місії вивчали ситуацію у Донецьку та навколо нього і бачила руйнування інфраструктури та будівель.

У зв'язку з цим Хуг нагадав, що у 2012 році Донецьк було одним із міст, де проходили матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, і що будівництво нового аеропорту та стадіону мало на меті об'єднати країну за допомогою цього спортивного змагання.

Коментуючи руйнування, представник моніторингової місії наголосив, що "аеропорт став символом розділення поміж різними частинами країни".

За словами Хуга, спостерігачі місії спілкувалися із жителями селища Спартак, які, на питання, чого вони найбільше хочуть, повідомили, що найбільше потребують миру та спокою, що б мати можливість повернутися до звичного життя.