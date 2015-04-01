ОБСЄ: Обстріл Широкиного триває, навколо Донецького аеропорту не вщухають вибухи

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що обстріл Широкиного продовжується.

Про це йдеться у звіті місії за 31 березня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, зазначається, що спостерігачі ОБСЄ, перебуваючи на відстані 3,5 км на захід від Широкиного (16 км на схід від Маріуполя), повідомляють, що за їх оцінкою, було чути 15 мінометних пострілів в Широкиному. Також, перебуваючи в іншому місці в 4,5 км на північний захід від Широкиного, місія чула впродовж 5 хвилин приблизно 22 постріли зі зброї різного калібру в селищі.

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Разом з тим, через годину, спостерігачі чули приблизно 70 вихідних мінометних обстрілів зі зброї 82-міліметрового та 120-міліметрового калібру. За їх оцінкою, вогонь вівся з позицій на схід, південь та південний схід від місця знаходження місії, та мав вплив на Широкине.

“З тої самої позиції, спеціальна моніторингова місія чула більше обстрілів, які ймовірно були здійснені з 128-міліметрової реактивної системи залпового вогню. Постійний вогонь з 12,7-міліметрового калібру та в деяких випадках вогонь з танків, та окремий вогонь зі стрілецької зброї було чути впродовж всього дня”, - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, спостерігачі повідомили, що менше ніж в 100 метрах від місії вівся вогонь з гранатометів, а також відбулося десять вхідних мінометних обстрілів на відстані від 300 м до 1 км, що у підсумку змусило представників ОБСЄ покинути цю територію.

Спостерігачі, перебуваючи в безпосередній близькості до району зруйнованого Донецького аеропорту (територія контролюється бойовиками “ДНР”, 8 км на північний захід від Донецька), чули віддалений звук чотирьох вибухів між 10:05 та 10:18, а також ще один додатковий вибух о 10:55, після чого, майже одразу ж було відкрито вогонь з важких кулеметів або легкої артилерії з північно західного напрямку.

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Разом з тим, у звіті сказано, що під час перебування в центрі Донецька, місія впродовж дня чула три різних випадки ведення вогню, які за оцінкою місії, були здійснені з території в межах або біля Донецького аеропорту. Зокрема, зафіксовано, що один вибух стався на відстані приблизно 10 км, також зафіксовано 70 вхідних та вихідних обстрілів з мінометів, артилерії та танків, і крім того, ще відбулося три потужних вибухи.