Балога пропонує провести всеохоплюючий референдум щодо перспектив України

Про це депутат написав на своїй сторінці у “Фейсбук”.

Зокрема, за словами Балоги, Україна уже рік веде війну, яка“вбиває наших громадян, руйнує економіку, розхитує державу і забирає останню надію. Наші західні партнери ставлять нам крапельниці, щоб ми не загнулися, але і не приховують, що ми для них – Афганістан. Наше завдання – не стати сильною і процвітаючою частиною цивілізованого світу, а виснажити Росію на своїй території”.

Депутат заявляє, що “нам уже прямим текстом говорять, що в Євросоюз, заради якого ми проливаємо кров, нас не приймуть. У НАТО – тим більше. Безвізовий режим нам так само не світить. Іншими словами, цінності, заради яких ми вийшли на Майдан і за які продовжуємо воювати на Сході, для нас уже не будуть доступними”.

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На переконання Балоги, “якщо ще один рік ми проживемо без визначеності у внутрішній та зовнішній політиці, катастрофа неминуча. Нехай ми нікуди не йдемо, нас ніхто не приймає, але потрібно правильно поставити діагноз, щоб нація розуміла, де вона знаходиться, і яка мета перед нею стоїть”.

Щоб отримати відповіді на ці запитання, Балога пропонує провести референдум.

За словами депутата, необхідно “спитати прямо у Євросоюзу, чи довго будуть водити нас за носа. Якщо наміри щодо України серйозні, то давайте безвізовий режим. Якщо не даєте – не потрібно нас просити йти у Європу, як це було перед самітом у Вільнюсі;

Президент, прем'єр та спікер повинні оголосити публічно свою спільну позицію про перспективу країни, на основі всеохоплюючого референдуму – куди ми рухаємося, яку країну будуємо. Бо поки що є лише незрозумілі висловлювання, як і заяви середньої ланки з ЄС та США про занепокоєння”.

Як наголошує Балога, громадяни України мають “самі визначатися – нам стати Боснією, Австрією, Фінляндією, чи Швейцарією. І така визначеність – це краще, ніж марні ілюзії і невизначені цілі. І в будь-якому разі це краще, ніж велика війна двох супердержав на нашій території, яку нам усі пророкують”.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати п'яти найбільших груп Європарламенту просять надати Україні безвізовий режим з ЄС.