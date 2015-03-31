Депутати п'яти найбільших груп Європарламенту просять надати Україні безвізовий режим з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, лист на ім’я президента Європейської Ради Дональда Туска, датований 30 березнем, підписали: від лібералів - Пятрас Аушрявічюс, від «зелених» - Ребекка Хармс, від народників - Андрей Пленкович та Міхал Боні, від альянсу соціалістів та демократів - Ана Гомес і від консерваторів - Марк Денесмакер.

"Ми переконані, що повинні бути визнані зусилля української влади, спрямовані на проведення реформ, а Ризький саміт має надіслати потужний сигнал солідарності та підтримки українському народові. Надання Україні на Ризькому саміті безвізового режиму і є саме тим сигналом", - йдеться у листі.

Євродепутати висловили занепокоєння, що рішення про надання Україні безвізового режиму може бути не готовим до травня, коли відбудеться саміт.

"Ми хочемо висловити переконання, що це питання не може розглядатися як технічне. Його політичне значення є величезним", - наголошують депутати ЄП.

У зв'язку з цим вони висловили сподівання, що майже двох місяців, які залишилися до саміту, буде достатньо для того, щоб «дійти правильного політичного рішення, яке необхідне для того, щоб зробити Ризький саміт важливим внеском для забезпечення більш єдиної, стабільної та відкритої Європи».

Читайте такожБезвізовий режим для України навіть не обговорюється, можливе лише спрощення - МЗС ЛатвіїЯк повідомляв УНІАН, діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

24 березня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що на саміті «Східного партнерства» в Ризі 21-22 травня не буде ухвалено рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.