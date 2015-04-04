Бойовики для дискредитації українських військових обстріляли Донецьк

Бойовики сьогодні обстріляли Донецьк із мінометів і танка для дискредитації Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

О 10.40 у районі цементного заводу на околиці Донецька розгорнув позицію мінометний підрозділ терористів, який обстріляв місто.

До уваги ЗМІ!ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ З БОКУ ТЕРОРИСТІВСьогодні, 4 квітня, у першій половині дня російсько-терористичні ві... Posted by Прес-центр АТО on 4 квітня 2015 р.

Об 11.55 у районі населеного пункту Старомихайлівка вогонь у бік Донецька відкрили три бойові машини піхоти і танк російсько-терористичних військ.

Читайте такожБойовики посилили заходи з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян в ДонецькуУ прес-центрі наголосили, що метою бойовиків є дискредитація ЗСУ, звинувачення їх у недотриманні режиму тиші для зриву процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.