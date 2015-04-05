У Першотравневому районі Донецької області райрада визнала Росію агресором - ЗМІ

17:18, 05 квітня 2015
Політика
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На позачерговій сесії Першотравневого районної ради в селищі Мангуш Донецької області було прийнято одноголосне рішення підтримати Постанову Верховної Ради України про визнання Росії країною агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями.

Першотравневий район / Вікіпедія

Про це повідомляють волонтери в соціальній мережі Фейсбук, передає портал 0629.com.ua.

Як повідомив голова держадміністрації Дмитро Черниця, це тільки перший крок.

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«Далі цей приклад повинні наслідувати всі 8 рад району», - підкреслив він.

Також повідомляється, що після голосування голова районної ради Аврамов заявив про свій відхід з посади за станом здоров'я.

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