Військовим катастрофічно не вистачає нічної оптики для оборони Авдіївки - волонтери

Як повідомили УНІАН у волонтерському русі, на позиціях українських солдатів дуже не вистачає нічної оптики, а навколо міста - досить густий ліс.

"У майже зруйнованому війною, спорожнілому місті Авдіївка, як повний сюр, продовжує роботу Авдіївський коксохімічний завод. Працівники живуть прямо на території заводу, який періодично знеструмлюється, але не здається. Цей завод не дає спокою противнику. Фактично він один забезпечує роботою значну частку промисловості Маріуполя. Зупинка коксохіму буде черговим серйозним ударом по економіці України. Бійці, які утримують позиції в Авдіївці, обороняють не тільки територію. Вони стоять за курс долара, ціни на гречку і нашу з вами купівельну спроможність", - написала в Facebook волонтер Ольга Кобилінська.

Читайте такожВолонтери заявили, що їх зміни до законів дозволять швидше забезпечувати армію

Так, волонтери купують два тепловізора і один прилад нічного бачення для 25 бригади, два тепловізора для 20 батальйону 93 бригади, а також тепловізор, ПНВ і далекомір для зведеного загону повітряних сил.

Зазначається, що загальний бюджет - 22,2 тис. доларів, або 560 тис. гривень.

"Хочеш стабілізувати ціни? Купи армії тепловізор" - закликають волонтери.