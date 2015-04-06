Уряд пропонує Раді заборонити чиновникам належати до партій

Про це йдеться в урядовому законопроекті № 2490 "Про державну службу", текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд пропонує Раді заборонити чиновникам перебувати в політичних партіях, а також як-небудь використовувати своє службове становище в цілях політичних партій.

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Також у законопроекті сказано, що дія цього закону поширюється на державні посади у секретаріаті Кабміну, АП, апараті РНБО, апараті Верховної Ради, секретаріаті КСУ, секретаріаті Вищої ради юстиції, ЦВК, Рахунковій палаті, секретаріаті уповноваженого з прав людини, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку Саакашвілі, зарплату чиновникам в Україні потрібно підняти до декількох тисяч доларів.