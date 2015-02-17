Саакашвілі вважає, що зарплату чиновникам в Україні потрібно підняти до декількох тисяч доларів
18:49, 17 лютого 2015Політика
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Екс-президент Грузії, голова дорадчої ради реформ Михайло Саакашвілі за підвищення зарплат українських держчиновників до рівня кількох тисяч доларів.
REUTERS
Про це він заявив після засідання ради реформ, передає Апостроф.
"Дивлячись на сьогоднішні зарплати держчиновників, можна сказати, що вони святі, або вони всі крадуть, третього не дано",- заявив він.
Саакашвілі рекомендував скоротити держапарат, набрати багато нових людей і встановити середню зарплату для чиновників на рівні кількох тисяч доларів.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 лютого, президент України Петро Порошенко указом створив Консультативну міжнародну раду реформ і призначив її головою Михайла Саакашвілі.
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