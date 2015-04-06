Лавров хоче, щоб ОБСЄ цілодобово працювала в "гарячих" точках на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

"Так, є прогрес у тому, що стосується режиму припинення вогню, все менше стає інцидентів та порушень, є суттєві результати у відведенні важких озброєнь сторін, але місія ОБСЄ доповідає, що не все ще зроблено, не все ще відведено", - сказав Лавров.

Він стверджує, що район "зовсім зруйнованого Донецького аеропорту" "продовжують обстрілювати українські силовики", є також військова активність в інших точках дотику.

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Лавров зазначив, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента України Петра Порошенка, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ приділяла особливу увагу тим районам, де поки ще "періодично спалахує певна озброєна активність".

"Ми ці пропозиції не лише підтримали, але й ініціювали істотне, в два рази, розширення чисельності місії ОБСЄ в Україні - з 500 до тисячі осіб", - сказав він.

За словами Лаврова, РФ виступає за дооснащення місії сучасним обладнанням, безпілотниками, броньованими автомобілями, і вже "передаємо цій місії знімки з російських супутників".

"Наполягаємо, щоб у тих приблизно 10 "гарячих" точках на лінії зіткнення пости цієї місії ОБСЄ працювали цілодобово в контакті зі Спільним центром координації та контролю, який працює за участю російських і українських офіцерів", - сказав він.

Лавров підкреслив необхідність зміцнити контрольні функції міжнародного співтовариства за виконанням Мінських домовленостей. Він стверджує, що не виконуються домовленості щодо амністії, економічної блокади, особливого статусу й початку політичного процесу.