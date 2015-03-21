Лавров хоче, аби російських спостерігачів від ОБСЄ на Донбасі було вдвічі більше

Москва пропонує збільшити в два рази кількість російських спостерігачів у місії ОБСЄ в Україні - до 30 додати ще пару десятків людей.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі програми "Вести в суботу з Сергієм Брилевым" на телеканалі "Росія 1", передає ТАСС.

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"Місія ОБСЄ нарощує свій потенціал, вже практично повністю заповнені всі вакансії, які були санкціоновані на першому етапі (500 осіб), - сказав міністр. - Ми добилися прийняття Постійною радою ОБСЄ рішення про можливість подвоїти цю кількість - до 1000 осіб".

"Зараз активно підштовхуємо наших партнерів із Секретаріату ОБСЄ, щоб вони зайнялися набором фахівців, - зазначив він. - На додаток до близько 30 росіянам, які працюють в нинішньому складі місії, ми зі свого боку запропонували ще кілька десятків людей. Будемо прискорювати цей процес".

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За словами Лаврова, Москва наполягає на щоденних доповідях місії ОБСЄ в Україні, і щоб ці документи відразу ж поширювалися серед країн-членів ОБСЄ.