Опубліковане відео знищення Дебальцевого артилерією бойовиків

На відео присутня ненормативна лексика

На кадрах видно численні вибухи серед будинків, а також чутні звуки снарядів.

Під час обстрілу чоловік, що знімає відео, вираховує, звідки проходить обстріл міста і передає по рації координати ворожої артилерії.

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"Маклауд Джексону! Маклауд Джексону! Терміново передай дирекційний: сім сімдесят, відразу за селищем!", - повідомляє коригувальник по рації.

Як повідомляється в описі, відео було знайдено з телефоном в кінці березня 2015 року, доля солдата ВСУ не відома.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України в лютому з Дебальцевого було виведено 2130 українських військовослужбовців.

Битва за Дебальцеве - залізничний вузол величезного значення для сепаратистів через його зв'язки з Росією - була одною з найзапекліших битв за весь час конфлікту.

За офіційними даними, під Дебальцевим українські силовики втратили 66 бійців, більше 300 отримали поранення.

Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу бойовиків.

Довідка УНІАН

Дирекційний кут - кут, що визначає напрямок стрільби. Використовується при топогеодезичній прив'язці, визначенні напрямів артилерійського і рушнично-кулеметного вогню, обчисленні координат цілей та ін.