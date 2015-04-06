Генштаб поставив умови «Правому сектору»

Про це в ефірі “5 каналу” сказав в.о. керівника прес-служби Генерального штабу ЗСУ Олексій Мазепа, повідомляють Факти.

Він наголосив, що за офіційною позицією Генерального штабу, на території України повинні бути лише законні збройні формування.

“Тобто всі люди, які носять зброю, повинні належати до однієї з силових структур України”, - зазначив він.

“Якщо “Правий сектор” увійде до складу Збройний сил України, то він повинен буде пройти всю процедуру, яку проходять всі військовослужбовці”, - наголосив Мазепа.

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За його інформацією, на сьогодні жодної зустрічі між керівництвом Генерального штабу і “Правим сектором” з цього приводу не було.

“Тож, в якому форматі він зможе увійти до складу Збройних сил, я не можу сказати. Але в жодному разі це не буде незаконним збройним формуванням”, - підкреслив він.