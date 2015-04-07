Рада почала роботу з блокування трибуни

Робота Ради почалася з блокування трибуни групою депутатів.

Також сьогодні, 7 квітня, Верховна Рада у другому читанні розгляне законопроект про внесення змін до деяких законів oодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.

Як передає кореспондент УНІАН, для включення до порядку денного сесії сьогодні планується розглянути, зокрема законопроекти щодо Державної прикордонної служби, структури і чисельності СБУ, правового режиму воєнного стану, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також законопроект про органи внутрішніх справ.

Крім того, це законопроект про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

Читайте такожГазпром відмовився від штрафів і назвав точну ціну газу для України - $247,18Депутати також розглянуть питання включення до порядку денного законопроекту про націоналізацію майна держави-агресора та її резидентів.

У першому читанні розглядатиметься законопроект, який стосується забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України.