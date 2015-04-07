Депутати блокували трибуну, вимагаючи створити ТСК для розслідування корупції в уряді

Як передає кореспондент УНІАН, кількість депутатів біля трибуни досягала 30-ти осіб. Серед них були позафракційні депутати, а також представники фракцій “Батьківщина” і “Блок Петра Порошенка”. Вони скандували: “ТСК, ТСК!”.

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У свою чергу, голова парламенту Володимир Гройсман закликав депутатів поважати право колег виступати з трибуни і не заважати їм робити це.

Зараз біля трибуни Ради залишається близько 10 депутатів. Однак трибуна не заблокована - їхні колеги по черзі виступають.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Раді бурхливо обговорюють створення ТСК щодо корупції в уряді.