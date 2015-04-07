У Москві "хвилиною НЕмовчання" вшанували пам’ять Нємцова (фото, відео)
У Москві та інших містах Росії 7 квітня, в сороковий день після вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова прихильники опозиції проводять акцію пам’яті «Хвилина НЕмовчання».
На місце вбивства прийшли сотні людей з квітами та лампадками.
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Як повідомляється у соцмережах, об 11 ранку за московським часом учасники заходу вшанували пам'ять Нємцова хвилиною мовчання, в той час як автомобілі, які проїжджали повз, безперервно сигналили.
«Якщо ви йдете пішки – зупиніться на хвилину, якщо ви на машині – подайте звуковий сигнал. Ми приносимо квіти на місце вбивства – їх прибирають. Ми влаштовуємо концерт пам’яті Бориса Нємцова – його забороняють. Нам дають зрозуміти, що краще забути. Але ми пам’ятаємо. Нас чути», – пишуть соратники Нємцова у соцмережах.
#МинутаНеМолчания In Remembrance of @BorisNemtsovpic.twitter.com/AkTDT9mxjS
— Vitaly Averin (@vitaliyaverin) April 7, 2015