У Москві "хвилиною НЕмовчання" вшанували пам’ять Нємцова (фото, відео)

На місце вбивства прийшли сотні людей з квітами та лампадками.

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Як повідомляється у соцмережах, об 11 ранку за московським часом учасники заходу вшанували пам'ять Нємцова хвилиною мовчання, в той час як автомобілі, які проїжджали повз, безперервно сигналили.

«Якщо ви йдете пішки – зупиніться на хвилину, якщо ви на машині – подайте звуковий сигнал. Ми приносимо квіти на місце вбивства – їх прибирають. Ми влаштовуємо концерт пам’яті Бориса Нємцова – його забороняють. Нам дають зрозуміти, що краще забути. Але ми пам’ятаємо. Нас чути», – пишуть соратники Нємцова у соцмережах.