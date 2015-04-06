Суд вдруге заарештував трьох підозрюваних у вбивстві Нємцова

Басманний суд Москви взяв під варту до 28 квітня Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва та Шадіда Губашева, обвинувачених у причетності до вбивства політика Бориса Нємцова, передає ТАСС.

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"Вислухавши думки сторін та розглянувши подані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту підлягає задоволенню", - оголосила рішення суддя Валентина Левашева щодо кожного обвинуваченого.

Всі троє фігурантів мають намір оскаржити рішення про свій арешт.

Нагадаємо, 1 квітня Мосміськсуд визнав незаконним арешт трьох фігурантів справи про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова - Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва та Шадіда Губашева.

Відзначається, що Мосміськсуд відправив питання про запобіжний захід на новий розгляд до Басманного суду Москви.

Згідно з повідомленням, до чергового засідання підозрювані будуть перебувати під вартою.

Мосміськсуд 1 квітня розглядає скарги захисту на арешт фігурантів справи про вбивство Нємцова. Самі фігуранти не присутні у залі суду, беручи участь у засіданні в режимі відеоконференції.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.