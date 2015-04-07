У Харківському СІЗО "айдарівців" утримують разом із сепаратистами - правозахисник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила керівник прес-служби Комітету визволення політв'язнів Тетяна Близнюк.

За її словами, на сьогодні непогашені судимості і кримінальні провадження політичного характеру існують щодо 49 осіб, з яких майже половина є бійцями добровольчих батальйонів. Зокрема у батальйоні ОУН кримінально переслідуваними є Богдан Тицький та Михайло Стижка.

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Близнюк зазначила, що в Харківському слідчому ізоляторі перебувають 8 бійців батальйону «Айдар», яким інкримінують викрадення та вбивство трьох терористів, які свого часу вбивали українських патріотів і чинили наругу над їхніми тілами.

Як повідомила правозахисник, провадження щодо цих «айдарівців» перебуває у Сєверодонецькому суді, а їх у Харківському СІЗО утримують в одній камері з підозрюваними у сепаратизмі.