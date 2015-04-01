"Айдарівці" захопили хлібозавод на Луганщині, Москаль вимагає реакції Генштабу

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Москаля.

"Підприємство, яке є основним хлібовиробником у районі, захопили озброєні військовослужбовці батальйону "Айдар", котрі встановили тут свої правила й почали необґрунтовано піднімати ціну на хліб, що викликає соціальну напругу й нарікання на дії влади серед місцевого населення, - заявляє Москаль. - При цьому військові "Айдару" не дозволяють іншим виробникам завозити хліб у Станично-Луганський район і зовсім не платять за енергоносії (заборгованість підприємства по газу зараз складає 700 тисяч гривень, а за електроенергію – 150 тисяч гривень)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Генштаб підтвердив факт захоплення хлібзаводу батальйоном "Айдар", але жодних дій для його звільнення не вжив.

Москаль також заначив, що в Луганській області Служба військового правопорядку не представлена .