Симоненко зібрався провести у Києві марш за участю іноземних комуністів

Про це заявив лідер Компартії України Петро Симоненко, повідомляє ТАСС.

"Цю акцію ми маємо право за законом проводити. Якщо хтось забув, це ще й державне свято. 1 травня - Міжнародний день солідарності трудящих. Ми заявили тему, яка пов'язана з маршем миру, захистом соціальних прав трудящих", - сказав він.

Читайте такожСимоненка випустили з будівлі СБУ, його допитували в якості свідка

За його словами, комуністи обов'язково проведуть марш.

"Ми продовжуємо підготовку до 1 травня, ми обов'язково проведемо 1 травня, і я запевняю, що наші колеги з-за кордону будуть тут - і з близького зарубіжжя, і з далекого, щоб Європа своїми очима побачила, на що сьогодні київська влада здатна", - додав Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України викликала Симоненко на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ в Москві. Крім того, як заявили в СБУ, Симоненко може стати підозрюваним у скоєнні злочинів проти нацбезпеки України.