Симоненка допитують з приводу злочинів проти нацбезпеки, він може стати підозрюваним - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Зараз з ним (лідером КПУ) відбувається співбесіда. Слідчий визначить його процесуальний статус після завершення з ним бесіди», - сказала Гітлянська.

За її словами, СБУ продовжує розслідувати резонансні злочини проти основ національної безпеки, у яких брали участь чи беруть участь представники КПУ та їхні прихильники.

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«У рамках цих справ сьогодні триває допит лідера комуністів Петра Симоненка. Поки ми не будемо говорити про (дані), які складають таємницю слідства, але я думаю, що це лише початок», - сказала Гітлянська.

Вона зауважила, що до Симоненка є багато запитань, «у тому числі йому буде поставлено запитання щодо участі у з'їзді Комуністичної партії РФ у Москві».

Речник СБУ зазначила, що у спецслужби є «досить багато фактів участі представників КПУ у діях, спрямованих проти національної безпеки та цілісності України», у тому числі до заступників Симоненка.

Допит Симоненка в СБУ розпочався сьогодні о 10.00.

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України викликала Симоненка на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді КПРФ у Москві.

30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання Симоненка у президію пленуму КПРФ. Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.