Вранці 9 квітня президент Польщі вперше в історії виступить у Верховній Раді
16:44, 07 квітня 2015Політика
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Коморовський у рамках офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму.
У четвер Коморовський виступить перед депутатами в Раді / Фото УНІАН
У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, о 9.00 9 квітня відбудеться зустріч голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з Коморовським.
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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі у рамках запланованого на 8-9 квітня офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму у меморіальному комплексі Биківня в Києві.
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