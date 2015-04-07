Вранці 9 квітня президент Польщі вперше в історії виступить у Верховній Раді

У четвер, 9 квітня, з 10.00 до 10.20 президент Республіки Польща Броніслав Коморовський виступить у Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, о 9.00 9 квітня відбудеться зустріч голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з Коморовським.

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Як повідомляв УНІАН, президент Польщі у рамках запланованого на 8-9 квітня офіційного візиту в Україну разом з президентом України Петром Порошенком візьме участь у заходах з відзначення пам'яті жертв тоталітаризму у меморіальному комплексі Биківня в Києві.