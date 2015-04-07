ЗМІ: Прокурором Краматорська тимчасово призначили чиновника з Донецької області

Як повідомляє «Краматорськ.info», його було представлено колективу прокуратури міста.

Кашарський працює в органах прокуратури України з 1998 року. До призначення на посаду в.о. прокурора Краматорська обіймав посаду начальника відділу з нагляду за слідчим управлінням прокуратури Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура спільно зі Службою безпеки України при здійсненні оперативно-розшукових заходів виявила ряд кримінально-караних правопорушень, пов'язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди працівниками прокуратури Краматорська і Краматорського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області.

Читайте такожУ прокурора Краматорська і його спільників вилучили понад 5 мільйонів гривень

У зв'язку з цим 18 лютого 2015 Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами АТО Головної військової прокуратури ГПУ зареєструвало кримінальне провадження за фактами системного отримання хабарів в особливо великих розмірах.

6 квітня було затримано прокурора Краматорська Андрія Сухініна та його заступника, а також начальник Відділу по боротьбі з економічними злочинами міліції Краматорська. У них вилучено 110 тис. доларів і 2 млн 750 тис. грн.