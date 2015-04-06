Військова прокуратура спільно з СБУ затримали прокурора Краматорська

За системне хабарництво затримано прокурора і начальника управління по боротьбі з економічними злочинами міліції Краматорська.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Facebook.

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"Щойно генеральний прокурор Віктор Шокін доповів президентові про спільну операцію військової прокуратури і Служби безпеки, в результаті якої за системне хабарництво затримано прокурора Краматорська, а також начальника по боротьбі з економічними злочинами краматорської міліції. Наручники на прокурора міста одягли прямо під час церемонії представлення нового прокурора Донецької області. Операція відбулася в рамках боротьби з корупцією в зоні АТО", - написав Цеголко.

Щойно генеральний прокурор Віктор Шокін доповів президентові про спільну операцію військової прокуратури і Служби безпек... Posted by Святослав Цеголко on 6 квітня 2015 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, "Генеральною прокуратурою спільно із Службою безпеки України при здійсненні оперативно-розшукових заходів було виявлено низку кримінально-караних правопорушень, пов’язаних з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди працівниками прокуратури м. Краматорська та Краматорського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області".

"У зв’язку з цим 18 лютого 2015 року Управлінням нагляду за додержанням законів об'єднаними силами АТО Головної військової прокуратури ГПУ було зареєстровано кримінальне провадження за фактами системного отримання хабарів в особливо великих розмірах", - додали в прес-службі.