Порошенко завтра піде на допит у ”справі Ющенка”

Голова ради нацбанку Петро Порошенко 1 квітня викликаний на допит в генпрокуратуру у справі про отруєння президента Віктора Ющенка.

Про це він заявив в ефірі каналу "1+1", повідомляє його сайт.

"Мене викликають перший раз. 1 квітня на допит в ГПУ. Я обов’язково буду там", - зазначив Порошенко.

Дорошенко нагадав, що був з Ющенком на мітингу в Чернігові, в день його отруєння.

"Була зустріч з багатьма тисячами людей. Після цього президент навіть не заїхавши до активу, який чекав його після мітингу, зібрався, сів в машину і вже з відомими особами направився на відповідну зустріч. Після цього я не бачив президента з 5 приблизно до 11 числа", - згадав Порошенко.

"11 ми зустрілися з президентом – це було прямо перед його відльотом. І вже у Відні я бачив – наскільки важко президент виходив з того критичного стану, в який він потрапив протягом цих 5 днів", - заявив він.

Коментуючи роботу в справі отруєння Ющенка, Порошенко відзначив, що "там є певна безпорадність і треба сформувати нову групу, яка спробує зробити новий поштовх цієї резонансної справи".

Як відомо, Віктора Ющенка отруїли 5 вересня 2004 рок

Українська правда