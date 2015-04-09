В РНБО замислилися над створенням системи аерокосмічної розвідки
16:48, 09 квітня 2015Політика
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Секретар РНБО Олександр Турчинов стверджує, що влада серйозно підходить до побудови ефективної системи аерокосмічної розвідки.
В РНБО вважають, що система стане корисною і для народного господарства / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.
"Аерокосмічна розвідка, це серйозний напрямок, над яким ми працюємо", - сказав Турчинов.
Зокрема, Турчинов наголосив, що мова йде про ефективну діючу систему, яка дає можливість практично в он-лайн режимі дивитись на ті фрагменти території, які цікавлять і наших військових, і наших розвідників.
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На його переконання, така система стане корисною і для народного господарства у мирний час.
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