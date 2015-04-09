В РНБО замислилися над створенням системи аерокосмічної розвідки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.

"Аерокосмічна розвідка, це серйозний напрямок, над яким ми працюємо", - сказав Турчинов.

Зокрема, Турчинов наголосив, що мова йде про ефективну діючу систему, яка дає можливість практично в он-лайн режимі дивитись на ті фрагменти території, які цікавлять і наших військових, і наших розвідників.

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На його переконання, така система стане корисною і для народного господарства у мирний час.