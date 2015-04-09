Турчинов розповів про плани побудови ракетного "щита"
Секретар РНБО Олександр Турчинов наголошує на необхідності побудови системи ефективного ракетного захисту України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.
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"Стратегія - це відкритий публічний документ, і, безумовно на базі його будуть відпрацьовуватись військово-технічні програми, які будуть реалізовані у межах оборонно-промислового комплексу. Деталізація цих програм це є державна таємниця, у всякому разі, вони будуть спрямовані на те, що, зокрема, стосується побудови ефективного ракетного щиту нашої держави, на те, щоби захищати нашу Україну", - наголосив Турчинов.
За його словами, Україна в першу чергу повинна розраховувати на власний потенціал. "І наші військово-технічні програми саме будуть скеровані на це для того, щоб мати ефективну зброю для захисту нашої країни", - сказав Турчинов.