Турчинов розповів про плани побудови ракетного "щита"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.

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"Стратегія - це відкритий публічний документ, і, безумовно на базі його будуть відпрацьовуватись військово-технічні програми, які будуть реалізовані у межах оборонно-промислового комплексу. Деталізація цих програм це є державна таємниця, у всякому разі, вони будуть спрямовані на те, що, зокрема, стосується побудови ефективного ракетного щиту нашої держави, на те, щоби захищати нашу Україну", - наголосив Турчинов.

За його словами, Україна в першу чергу повинна розраховувати на власний потенціал. "І наші військово-технічні програми саме будуть скеровані на це для того, щоб мати ефективну зброю для захисту нашої країни", - сказав Турчинов.