Порошенко назвав Сталіна і Гітлера винуватцями Другої світової війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного вшанування з президентом Польщі Броніславом Коморовським пам'яті жертв тоталітаризму.

“Забуті гріхи - то гріхи непрощені. І коли йдеться про звірства тоталітаризму, питання: пам'ятати цей гріх чи ні, стає вибором: чи бути, чи не бути людиною”, - сказав Порошенко.

Глава Української держави зазначив, що сьогодні він та Коморовський прийшли до Національного історико-меморіального заповіднику “Биківнянські могили”, щоб зробити це, щоб ніхто ніколи не забув жахів, які український і польський народи пережили у XX сторіччі. “І щоб, не дай Боже, ніколи не повторилися Бабин Яр, Биківня, Катинь, і щоб ніколи не повторилися Голокост чи Голодомор”, - сказав Порошенко.

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Президент нагадав, “що радянська імперія в ті часи перетворила на Биківню всю Україну”. “За прямим наказом Сталіна і Берії, без будь-якого суду, без слідства тисячі польських офіцерів, тисячі представників інтелігенції були знищені в катівнях НКВС і поховані, у тому числі, тут, на залитій кров'ю землі, у Биківні”, - сказав глава держави.

На його переконання, “Биківнянські могили” є “відлунням чорного вересня 1939 року, коли Гітлер разом зі Сталіним розв'язали криваву бійню Другої світової війни, а тоді спробували поділити й розколоти Європу. Важко собі уявити, але слова “аншлюз”, “анексія”, “окупація” і зараз набули особливої актуальності для України”.