Польща підтримує безвізовий режим з ЄС для України - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

За словами Коморовського, угода про асоціаціюдозволяє поглибити співпрацю з ЄС у політичній та економічній сферах, створює вигідні умови для розвитку міжлюдських контактів, а “послідовне запровадження її положень, зокрема виконання її економічної частини, глибоко змінить Україну і незворотньо виведе з пострадянського простору у простір повністю Західних держав”.

Читайте такожПрезидент Польщі виступає у Верховній Раді України

Це, за словами президента Польщі, дозволить “знести візовий режим”.

“Польща це буде підтримувати повністю”, - наголосив Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Броніслав Коморовський заявив, що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна.