Полторак: Потрібно відходити від радянської системи підготовки солдатів



Про це повідомила прес-служба міністерства оборони України.

"Всі, хто перебуває в залі, має реальний досвід бойових дій в АТО, тому вимагаю змінити програму навчань особового складу, зробити її максимально наближеною до бойових дій в сучасних умовах. Нам необхідно готувати особовий склад до всіх труднощів сучасної служби з урахуванням досвіду бойових дій в АТО. Нам треба відійти від системи підготовки радянських часів, оскільки вона більш ніж на 60% не відповідає умовам сучасності", - сказав Полторак.

Міністр особисто заслухав командирів підрозділів, які проходять навчання на полігоні. Як було зазначено, наразі на полігоні проходять навчання більше двох тисяч військовослужбовців. Переважна більшість з них - військовозобов'язані, які тільки почали процес навчання.

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Також під час наради міністром було поставлено завдання терміново проаналізувати систему підготовки курсантів військових ВНЗ, збільшити кількість практичних вправ, змінити зміст і тактику занять у підготовці молодого поповнення.

Полторак ознайомився з матеріально-технічною базою полігону, особисто обійшов казармені приміщення, де відпочивають бійці. Під час обходу міністр поспілкувався з щойно мобілізованими бійцями і поцікавився умовами служби.