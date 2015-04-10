Зниклі матеріали по справі Тимошенко повинні бути у "Правого сектора" - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Мустафа Найєм.

Так, коментуючи заяву генпрокурора Віктора Шокіна щодо зникнення матеріалів по справі Тимошенко, Найєм підкреслив, що "левова частка документів, в тому числі, експертизи, протоколи допитів, укладення та схеми перебували в будинку Віктора Пшонки (екс-генпрокурор України - УНІАН), який був захоплений представниками "Правого сектора" після закінчення Майдану".

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"Я був одним з журналістів, які опинилися в будинку екс-генпрокурора на запрошення бійців "Правого сектора" і особисто бачив більше півтора десятка томів справи проти Юлії Тимошенко. У цих документах, крім іншого, були також матеріали про свідків і фігурантів вбивства Євгена Щербаня, про справу "Кіотського протоколу" та "машин швидкої допомоги", - зазначає Найєм.

За його словами, "цінність цих документів не тільки в тому, що вони можуть виправдати/звинуватити пані Тимошенко, а й пролити світло на те, як фальсифікували цю справу в Генеральній прокуратурі, як в цьому була задіяна адміністрація Віктора Януковича та іноземні компанії, що проводили експертизу всієї справи Юлії Тимошенко".

"Думаю, Генеральній прокуратурі варто офіційно запитати у представників "Правого сектора", де ці документи зберігаються, і кому вони були передані після Майдану", - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генпрокуратурі заявили, що справи проти Тимошенко, пов'язані з "кіотським протоколом" та закупівлі машин "швидкої допомоги", зникли.