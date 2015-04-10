З ГПУ зникли справи Тимошенко - Шокін
12:34, 10 квітня 2015Політика
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У Генеральній прокуратурі зникли справи Юлії Тимошенко, пов'язані з "кіотським протоколом" та закупівлі машин "швидкої допомоги".
Справи Тимошенко зникли / Фото УНІАН
Про це розповів Генеральний прокурор Віктор Шокін в інтерв'ю Лівому берегу.
"Зникли не тільки кримінальні справи, але й таємні матеріали - секретне діловодство. У тому числі, те, що стосувалося розпоряджень Віктора Пшонки", - заявив Шокін.
Читайте такожВ цей день рівно рік тому Рада відсторонила Януковича від влади, а Тимошенко вийшла на свободу (відео)За його словами, також зникла частина справи Щербаня (вбивство донецького депутата Євгена Щербаня в 1996 році, в причетності до якого звинувачували Тимошенко - ред.), де фігурує Михайло Болотських. Триває службове розслідування.
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