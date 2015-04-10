З ГПУ зникли справи Тимошенко - Шокін

Про це розповів Генеральний прокурор Віктор Шокін в інтерв'ю Лівому берегу.

"Зникли не тільки кримінальні справи, але й таємні матеріали - секретне діловодство. У тому числі, те, що стосувалося розпоряджень Віктора Пшонки", - заявив Шокін.

Читайте такожВ цей день рівно рік тому Рада відсторонила Януковича від влади, а Тимошенко вийшла на свободу (відео)За його словами, також зникла частина справи Щербаня (вбивство донецького депутата Євгена Щербаня в 1996 році, в причетності до якого звинувачували Тимошенко - ред.), де фігурує Михайло Болотських. Триває службове розслідування.