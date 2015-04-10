ГПУ перевіряє причетність Фірташа і Льовочкіна до фінансування терористів

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на звернення члена фракції "Народний фронт" Ігоря Алексєєва та інших народних депутатів, пише Економічна правда.

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У відомстві повідомили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом фінансування тероризму шляхом перерахування компанією "GDF Media Limited" 100 мільйонів доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу.

Генпрокуратура також перевіряє факт підробки підпису в довіреності від імені народного депутата Верховної Ради ІV скликання Ігоря Плужнікова щодо відчуження акцій телеканалу "Інтер".

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури.

Як повідомляли ЗМІ, 80% компанії "GDF Media Limited" належить олігарху Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від Опозиційного блоку Сергію Льовочкіну.