Шокін доручив допитати Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу "Інтера" - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат від «НФ» Антон Геращенко повідомив журналістам після відвідування прокуратури та спілкування з Шокіним.

"Віктор Миколайович Шокін прийняв нашу заяву, доручив Павлу Жебрівському, начальнику одного з управлінь Генеральної прокуратури, проводити розслідування з цього питання", - сказав Геращенко.

Крім того, він вважає, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України впродовж найближчого місяця цілком реально допитати зазначених осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від "НФ" прийшли до Генпрокуратури подати заяву з вимогою допитати Хорошковського, Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу телеканалу "Інтер" у 2013 році.

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Як заявив Геращенко, депутати просять встановити походження 2,5 млрд доларів, за які Хорошковський продав свої акції телеканалу. Депутати вважають, що це могли бути гроші з РФ.

"Раніше, до січня цього року, 29% акцій телеканалу "Інтер" належали Першому каналу громадського російського телебачення", - наголосив депутат.

"Партія просить Генпрокуратуру допитати Хорошковського - за яких обставин було продано телеканал, громадянина Фірташа - про те, де він взяв 2,5 млрд доларів...", - сказав Геращенко.

Також депутати від «НФ» просять ГПУ допитати депутата від «Опозиційного блоку» Льовочкіна на предмет того, звідки у нього гроші, аби купувати багатомільйонні пакети акцій.