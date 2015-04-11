В районі Маріуполя за добу зафіксували 20 безпілотників бойовиків
11:53, 11 квітня 2015Політика
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Упродовж доби в районі Маріуполя зафіксовано польоти 20 безпілотників бойовиків.
Фото прес-служби Міноборони
Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Горбунов, повідомляє маріупольський інтернет-ресурс 0629.
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За його словами, БПЛА розвідували обстановку в населених пунктах Широкине, Бердянське, Гнутове, Сартана, а також на північно-східних околицях Маріуполя.
Крім того, двічі було зафіксовано проліт БПЛА над населеним пунктом Мангуш.
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