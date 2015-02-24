За добу 4 російські безпілотники порушили повітряний простір України
13:24, 24 лютого 2015Війна
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Минулої доби 4 російські безпілотники порушили повітряний простір України.
Загалом впродовж доби зафіксували 13 ворожих безпілотників / Фото пресс-службы Минобороны
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.
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Загалом впродовж доби прикордонники зафіксували політ 13 ворожих безпілотних літальних апаратів в районах н.п. Краматорськ, Маріуполь, Сартана, Велика Новосілка, Артемівськ та Старобільськ, сказано в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що над Дзержинськом збили ворожий безпілотник.
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