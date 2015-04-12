Введення російських "миротворців" на Донбас буде розцінюватися як акт агресії - АТЦ

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив заступник командувача АТО Валентин Федічев. Федічев розповів, що існує так звана волонтерська бригада Росії, яка може бути введена на Донбас як миротворча місія.

"Якщо вона увійде в Україну як миротворча - це буде кінець мінським угодам. Ми розцінимо такі дії як агресивні", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Державна дума Росії може через два тижні звернутися до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією ввести в односторонньому порядку "миротворців" на Донбас.