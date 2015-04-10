У Держдумі запропонували ввести миротворців на Донбас

"ДНР і ЛНР вже просили Росію про допомогу. Пропоную Держдумі звернутися до міністра оборони розглянути можливість запровадження на Донбас російських миротворців для того, щоб стежити за дотриманням режиму припинення вогню і охолодити, звичайно, запал Києва. Ми повинні захищати наш братній народ і, найголовніше, свої кордони", - цитує Худякова РИА Новости.

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У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український Крим, порушивши дані Україні у 1994 році гарантії збереження суверенітету і територіальної цілісності, а також почала "гібридну війну" проти України на Донбасі, таємно, без оголошення війни вводячи туди війська і техніку і прикриваючи окупацію кількох районів двох східних областей з допомогою маріонеткових сепаратистських організацій.