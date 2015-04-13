Штайнмаєр побачив значне врегулювання ситуації на сході України

Про це заявив в Берліні, відкриваючи зустріч глав МЗС "нормандської четвірки", глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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"Без сумніву, за два місяці відбулося значне врегулювання ситуації на сході України, однак, як переконали нас великодні свята, перемогу святкувати рано", - заявив міністр, повідомляє РИА Новости.