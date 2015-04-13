Німеччина очікує від України та Росії наступного етапу реалізації Мінських угод - Штайнмаєр

Про це він заявив перед переговорами глав МЗС "нормандської четвірки" у Берліні в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, яке вийшло друком у понеділок, 13 квітня, пише Deutsche Welle.

"Як від Москви, так і від Києва ми очікуємо, що зараз мова піде про центральні питання щодо переходу до наступного етапу втілення Мінських домовленостей, аби здійснити перші кроки до політичного процесу", - зазначив Штайнмаєр.

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За його словами, ідеться, зокрема, про проведення місцевих виборів на підконтрольних сепаратистам територіях, а також про покращення гуманітарної ситуації і відбудову Донбасу.

Глава німецького МЗС вказав на досягнення прогресу, зокрема у відведенні важкого озброєння від лінії зіткнення. Він зазначив, що спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) також досягли успіху, "але цього недостатньо".

Крім того, Штайнмаєр нагадав про досягнуту домовленість створити чотири робочі групи з виконання Мінських угод. За його словами, це питання також буде темою для обговорення під час зустрічі в Берліні в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, в Берліні відбудеться зустріч керівників МЗС країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції і Росії, які повинні обговорити ситуацію на Донбасі і виконання Мінських угод про припинення вогню.